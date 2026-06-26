Haberler

Boğulan öğrencinin karnesi ailesine teslim edildi

Boğulan öğrencinin karnesi ailesine teslim edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Can Özyıldırım'ın karnesi, Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu'nda düzenlenen törende babası Mehmet Özyıldırım ile annesine teslim edildi.

Balıkesir'in Erdek ilçesi Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında hayatını kaybeden 14 yaşındaki Muhammed Can Özyıldırım'ın karnesi, Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu'nda düzenlenen törende babası Mehmet Özyıldırım ile annesine teslim edildi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla Bandırma Şehit Bedir Karabıyık Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törende, 11 Haziran'da Erdek'in Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında yaşamını yitiren 8. sınıf öğrencisi Muhammed Can Özyıldırım'ın karnesi ve teşekkür belgesi, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal tarafından babası Mehmet Özyıldırım ile annesine verildi.

Karne teslimi sırasında aile bireyleri ve Muhammed Can Özyıldırım'ın sınıf arkadaşları duygusal anlar yaşadı. Törene katılan Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, aileyle bir süre görüşerek devletin her zaman yanlarında olduğunu belirtti. Muhammed Can Özyıldırım, 11 Haziran'da Erdek'in Tatlısu Mahallesi'nde meydana gelen boğulma olayında yaşamını yitirmişti. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan memur ve emekli maaşlarıyla ilgili mesaj

Hükümetten memur ve emekli maaşlarıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu

3 kardeşe acı veda! Cenazede tüm şehir yasa boğuldu
Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

Kaan Ayhan'ın eşinden Milli Takım'ı karıştıracak beğeni

ABD'li futbolcu Trusty, Türkiye yenilgisini hazmedemedi

3-2'lik Türkiye yenilgisini hazmedemedi!
Kapıyı kırıp girdiler! Ne var ne yok dinlene dinlene çaldılar

Kapıyı kırıp girdiler, dinlene dinlene çaldılar
Venezuela'daki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 589'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Depremde can kaybı sayısı bir anda katlandı
Çırağının makatına kompresör tutan kalfaya en ağır ceza istendi

Çırağının makatına kompresör tutan ustaya en ağır ceza
Galatasaray'ın yıldızından 215 milyonluk hamle! Koç ve Sabancı ailelerine komşu oldu

Galatasaray'ın yıldızı parayı basıp buradan villa aldı