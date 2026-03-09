Haberler

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti

Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Güncelleme:
Konya'da bir ortaokula gelen bir şahıs, kardeşine "şişko" diyerek dalga geçildiğini öne sürerek öğretmen ve öğrencilere hakaret etti, 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş öğrenciyi darbetti. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir ortaokulda yaşanan olay tepki çekti. İddiaya göre okula gelen bir şahıs, öğretmen ve öğrencilere hakaret ve tehditlerde bulundu, 13 ve 14 yaşındaki iki kardeş öğrenciyi darbetti.

KARDEŞİNE "ŞİŞKO" DENİLMESİ ÜZERİNE...

Olay, Selçuklu ilçesinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. İddiaya göre sporcu olduğu öğrenilen bir şahıs, kardeşinin okulda bazı öğrenciler tarafından "şişko" denilerek alay edildiğini öğrenince okula geldi.

ÖĞRENCİLERİ DARP ETTİ

Şahıs, okulda öğrencilerle tartışmaya başladı ve öğretmenlere de hakaret ve tehditlerde bulundu. Tartışmanın büyümesi üzerine 13 ve 14 yaşındaki kardeş olan iki öğrenciyi darbetti.

