Lise öğrencilerine dijital farkındalık semineri düzenlendi

Karabük Üniversitesi Dijital Şiddetle Mücadele Kulübü, lise öğrencilerine dijital şiddet konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Seminerde, dijital şiddetin farklı boyutları ve önlenmesi için izlenmesi gereken yollar hakkında bilgiler verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri, lise öğrencilerine dijital şiddet konusunda bilgilendirme yaptı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Dijital Şiddetle Mücadele Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES projesi kapsamında Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Dijital Şiddetle Mücadele" konulu seminer düzenledi.

Seminerde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, gençlerin bilinçli yetişmesinin önemine dikkat çekerek dijital şiddetle mücadelenin eğitimle mümkün olacağını ifade etti.

Program kapsamında kulübün akademik danışmanı Hülya Özçağlar Eroğlu ile Proje Koordinatörü Cansel Arı tarafından sunum gerçekleştirildi. Sunumda, dijital şiddetin yalnızca hakaretle sınırlı olmadığı; özel hayatın ihlali, kimlik hırsızlığı ve çevrim içi dolandırıcılık gibi farklı boyutlarının bulunduğu vurgulandı.

Eroğlu, dijital şiddetin toplumun tamamını etkileyen bir sorun olduğuna işaret ederek, gençlerin hem dijital ortamda hem de günlük yaşamda daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirtti. Siber zorbalığın anonimlik ve hızlı yayılma gibi özellikleri nedeniyle daha yıkıcı sonuçlar doğurabildiği ifade edildi.

Seminerde ayrıca öğrencilere, dijital şiddetle karşılaştıklarında izlemeleri gereken yollar hakkında bilgi verildi. İçeriklerin engellenmesi, dijital kanıtların saklanması, yetkili kurumlara başvurulması ve psikolojik destek alınmasının önemine dikkat çekildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
