Kalkan balığı tarifi! MasterChef Kalkan balığı nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar, en güzel kalkan balığı hazırlamak için yarıştı. Kalkan balığı, ağızda dağılan kıvamı ile deniz ürünleri lezzetlerini sevenlerin özel bir lezzet seçeneği olarak tercih ettiği bir balık türüdür. Bu balığın nasıl yapıldığına dair tarif de verildi. Tarifte 1 kg kalkan balığı, 3 yemek kaşığı mısır unu, 2 yemek kaşığı beyaz un, 1 çay kaşığı tuz ve kızartmak için 1 su bardağı sıvı yağ kullanılıyor.