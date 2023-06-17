Kağıthane Belediyesi YKS sınavına girecek gençlere hediye paketleri gönderdi

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, YKS sınavına girecek gençlerin evlerine motivasyonlarını artırmak amacıyla hediye paketleri gönderdi. Belediye, 6 bin öğrencinin YKS harç ücretini karşıladı ve aynı öğrencilere sınav öncesi motivasyonlarını artırmak amacıyla hediye paketleri dağıttı. Paketlerin içinde 4 GB internet, kırtasiye ürünleri, defter ve çikolata bulunuyor.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, YKS sınavına girecek gençlerin evlerine motivasyonlarını artırmak amacıyla hediye paketleri gönderdi.

Kağıthane Belediyesi bu eğitim döneminde 6 bin öğrencinin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı harç ücretini karşıladı. Yanı sıra Belediye aynı öğrencilere sınav öncesi motivasyonlarını artırmak amacıyla hediye paketleri dağıttı. Kağıthane'de ikamet eden YKS sınavına girecek gençlere hediye paketlerini ulaştırmak için Kağıthane Belediyesi ekipleri kapı kapı gezdi. Paketlerin içinde 4 GB internet, kırtasiye ürünleri, defter ve çikolata bulunuyor.

Gençlerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda tüm gençlerimize başarılar diliyorum. Hayal ettikleri mesleklere kavuşmaları için her zaman yanlarında olacağız. Sınavı kazanan öğrencilerimize desteklerimiz üniversite hayatları boyunca da devam edecek" dedi. - İSTANBUL