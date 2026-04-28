Kadınlara yanlış ilaç tüketiminin riskleri anlatıldı

Hitit Üniversitesi tarafında Bilim Kafe etkinliği kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, kadınlara bilinçli ilaç tüketimiyle ilgili bilgiler verildi.

Hitit Üniversitesi İletişim Ofisi ve Sungurlu Meslek Yüksekokulu iş birliğinde düzenlenen Bilim Kafe etkinliğinde kadınlarla bir araya geldi. Sungurlu Aile Destek Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte bilinçli ilaç tüketimi ele alındı. Etkinlikte konuşan Sungurlu Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Ayşe Aksoy, doğru ve güvenli ilaç kullanımına ilişkin bilgiler vererek yanlış ilaç kullanımının bireysel ve toplumsal sağlık açısından oluşturabileceği risklere dikkat çekti.

İlaçların doğru dozda, uygun zamanda ve hekim/eczacı önerisi doğrultusunda kullanılmasının önemine değinen Aksoy, özellikle aile içinde çocuklara yönelik ilaç kullanımında daha dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak "Evde ilaçların çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edilmesi gerekiyor. Çocuklarda ilaç kullanımı mutlaka doktor önerisiyle olmalı. Başkasına ait ilaçların çocuklara verilmemesi ve tedavi sürecinin uzman tavsiyesi olmadan yarıda bırakılmaması büyük önem taşıyor" dedi. - ÇORUM

