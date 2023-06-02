Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinin proje ve resim sergisi açıldı

KADIKÖY Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi'nin 2022-2023 eğitim öğretim yılı proje ve resim sergisi Caddebostan Kültür Merkezi'nde açıldı. Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, sergide yıl boyunca üzerinde çalıştıkları proje ve resimlerini sergileme imkanı buldu. Açılışta, Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri, ziyaretçilere müzik dinletisi sundu. Proje ve resim sergisi 8 Haziran'a kadar Caddebostan Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.

"SANATIN İÇİNE DİĞER ENSTRÜMANLARI KATMAYI ÖĞRETİYORUZ"

Sergi Koordinatörü öğretmen Perihan Aktaş,"Biz Kadıköy ilçesindeki, Kadıköy Alev Alatlı Bilim ve Sanat Merkezinin Perihan Aktaş atölyesi olarak öğrencilerimle yaptığımız bir sergi burası. Hem resim var hem de projeler var. Sadece resim yapmadık tabii ki. Çünkü çocukların seviyelerine göre işler yaptırıyoruz. Projeler nasıl oluyor derseniz, genelde teknik altyapı kullanıyoruz. Arduino kullanıyoruz, ya da 3 boyutlu materyaller kullanıyoruz. Belki siz de görmüşsünüzdür. Sadece tuvalden, resimden, kağıttan, boyadan dışına çıkıp, ambalaj kağıdı olarak gördüğünüz patpat diye geçen kağıttan tutun, strafordan tutun ahşap bloklardan ya da kutu kola gibi materyallerden yola çıkarak hem biraz çocuklarda sanatın içinde diğer malzemeleri diğer enstrümanları da katmayı öğretiyoruz hem de çocuklar bunları kullandıkları zaman aslında başka disiplinlerle de tanışmış oluyor. Bu şekilde zenginlik katıyoruz açıkçası. Sergimiz 2 Haziran, 8 Haziran arası olacak, Caddebostan Kültür Merkezi'nde. Sabah saat 10.00 ve akşam 22.00 arasında tüm sergimizi görmek isteyen herkesi bekliyoruz" dedi.

"GÖRME ENGELLİLERİN OYNAYABİLMESİ İÇİN KARTLARIN ÜZERİNDE BRAIL ALFABESİ VAR"

"PROJEYİ YAPMA AMACIM, UZAY DIŞINDAKİ VARLIKLARA İLGİ DUYMAMDI"

"BU RESİMLERİN AMACI DÖRT ELEMENT"

Venüs Öztekin ise, "Resimleri yaptık bu resimlerin amacı dört element. Dört element hava, su, toprak ve ateş. Bu elementleri biz yaptık çünkü yani daha sergiye uygun bir katkı sağlar. Bu kitapta resimli hikayeler yazıyor. Bunlar çok güzel şeyler oluyor. Bayağı uzun sürdü. Proje birkaç hafta sürdü. Pek zorlandığım söylenemez ama kelebeği yaparken zorlandım. Kelebeğin o kadar fazla detayı var ki. Şekli de biraz zor " şeklinde konuştu.