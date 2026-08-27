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Develi'de Öğrenci ve Öğretmenlere Trafik Eğitimi

Develi'de Öğrenci ve Öğretmenlere Trafik Eğitimi
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Develi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması, bir okulda 100 öğrenci ve 15 öğretmene emniyet kemeri, yaya önceliği ve yaya geçidi kullanımı konularında trafik eğitim semineri verdi. Programda öğrencilere hediye ve boyama kitapları dağıtıldı.

Develi İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlere trafik eğitimi verildi.

Develi ilçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından bir okulda eğitim düzenlendi. Okulda hazır bulunan 100 öğrenci ve 15 öğretmene ziyaret kapsamında, emniyet kemeri ve yaya önceliği ile yaya geçidi kullanımı konularında trafik eğitim semineri verildi.

Programda öğrencilere ayrıca çeşitli hediye ve boyama kitabı dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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