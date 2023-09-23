İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Anaokulu Öğrencilerini Ziyaret Etti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyen anaokulu öğrencilerini sınıfta ziyaret ederek sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, yeni eğitim öğretim yılına merhaba diyen anaokulu öğrencilerini sınıfta ziyaret ederek sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti.

İzmit Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni eğitim öğretim sezonuyla öğrencilere ve ailelerine destek olmayı sürdürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, bu yıl da yüzlerce öğrencinin eğitimlerine destek olmak için okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıtarak öğrencilerin yüzlerini gülümsetiyor. En son Alikahya'da anaokulunu ziyaret eden Başkan Hürriyet, öğrencilere sırt çantası ve kırtasiye malzemesi hediye etti. - KOCAELİ