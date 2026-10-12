İzmir İl Jandarması Aliağa'da ilkokul öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verdi

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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukların ve gençlerin yeni eğitim-öğretim yılını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla okul çevrelerindeki trafik ve güvenlik bilgilendirme faaliyetlerini devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında Trafik Şube Müdürlüğü ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, Aliağa ilçesinde Yeni Şakran Mahallesi'nde bulunan Hasbi Şengül İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Düzenlenen eğitim seminerinde, ilkokul öğrencilerine emniyet kemeri kullanımı, kask takmanın önemi, okul servis araçlarında dikkat edilecek kurallar, trafik işaret ve levhalarının anlamları anlatıldı. Seminerde ayrıca yayaların trafikte uyması gereken kurallar, bisiklet sürüş güvenliği, cep telefonu kullanımının riskleri ve genel trafik kuralları hakkında bilgi verildi.

Eğitimin ardından jandarma ekipleri tarafından öğrencilere boyama kitabı, hikaye kitabı ve şapka gibi hediyeler dağıtıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim almalarını sağlamak amacıyla bilgilendirme ve denetim faaliyetlerinin eğitim-öğretim yılı boyunca aralıksız devam edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı