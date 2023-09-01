İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Simge Sağın konser verdi

92. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda Türk pop müziğinin sevilen sesi Simge Sağın, çim konserlerinin ilk konuğu oldu. Sağın, sevilen şarkılarını seslendirirken gösterileriyle de beğeni topladı.

KERİM UĞUR

İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl 92'inci kez kapılarını açtı. Fuar kapsamında gerçekleştirilen Çim Konserlerinin ilk konuğu Türk pop müziğin sevilen sesi Simge Sağın oldu.

İzmir'de 10 Eylül tarihine kadar sürecek olan 92. İzmir Enternasyonal Fuarı, renkli görüntülerle açıldı. Fuar kapsamında her yıl birbirinden ünlü sanatçıyı ağırlayan çim konserlerinin bu yıl ki ilk konuğu Türk Pop müziğinin sevilen seslerinden Simge Sağın oldu. Sağın, yaklaşık iki saat boyunca sahnede sevilen şarkılarını sevenleriyle beraber seslendirirken dams gösterileri ile de beğeni topladı.

Simge Sağın'ın ardından çim konserlerinde 2 Eylül'de (yarın) Teoman, 3 Eylül Serdar Ortaç, 4 Eylül Volkan Konak, 5 Eylül Sibel Can, 6 Eylül Yüzyüzeyken Konuşuruz, 7 Eylül Funda Ara, 8 Eylül Athena, 9 Eylül Tan Taşçı ve 10 Eylül'de ise Haluk Levent fuarın son konseriyle sevenleriyle İzmir'de buluşacak.