İYTE Rektörü: KYK Yurtlarıyla Öğrencilerin Barınma Sorunu Çözüldü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yeni hizmete alınan KYK yurtları sayesinde öğrencilerin barınma sorununun çözüldüğünü bildirdi. Rektör Baran, öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanmaları için barınma sorununu başarılı bir şekilde çözüme kavuşturmanın önemine değindi.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, yeni hizmete alınan KYK yurtları sayesinde öğrencilerin barınma sorununun çözüldüğünü bildirdi.

Baran, yaptığı yazılı açıklamada, kampüsteki öğrencilerin barınma sorununu çözmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Kampüste yurt kapasitesinin yeterli olmaması nedeniyle öğrencilerin geçmişte çevre köy ve ilçelerde barındığını, yüksek kira ile mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, rektörlük görevine geldiğim andan itibaren büyük bir motivasyonla bu sorunu çözmek adına tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşa ettiğimiz yeni KYK yurtlarımız ile yatak kapasitemizi 1032'den 3 bin 406'ya çıkardık. Bugün, verdiğimiz bu emeklerin karşılığını, 2023 yılı Eylül ayı itibarıyla üniversitemizde KYK yurtlarında konaklamak isteyen tüm öğrencilerimizin yurtlara kabul alması ve hiçbir öğrencimizin yedeğe kalmaması ile almış bulunuyoruz."

Öğrencilerin sadece eğitimlerine odaklanmaları için barınma sorununu başarılı bir şekilde çözüme kavuşturmanın önemine değinen Rektör Baran, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve YÖK yetkililerine destekleri için teşekkür etti.