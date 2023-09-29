İyilik Atölyesi Bodrum'da Keyifli Bir Organizasyon Düzenliyor

İyilik Atölyesi, 6 Ekim Cuma günü Bodrum'da gerçekleşecek olan etkinlikte Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, DJ Suat Ateşdağlı performansıyla misafirlere keyif dolu bir akşam yaşatacak. Geceden elde edilen gelir, dernekte sırada bekleyen iyilik faaliyetlerinde kullanılacak.

"İyiliğin Peşindeyiz" mottosuyla faaliyet gösteren İyilik Atölyesi, 6 Ekim Cuma günü Bodrum'da keyifli bir organizasyonla iyiliklerle dolu bir geceye imza atacak.

Azka Otel'de gerçekleşecek olan etkinlikte, Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası, DJ Suat Ateşdağlı performansıyla misafirlere keyif dolu akşam yaşatacak. Melike Öcalan'ın sunuculuğunu yapacağı geceden elde edilen gelir, dernekte sırada bekleyen iyilik faaliyetlerinde kullanılarak binlerce kişiye ulaşacak. İyilik Atölyesi Kurucu Başkanı Berna Kaplan, derneğin kurulduğu günden bugüne destekçileriyle birlikte güzel işler başardıklarını, 6 Ekim'deki bu özel gecede de iyiliğin çoğalarak büyümesi için çalıştıklarını belirtti. - MUĞLA