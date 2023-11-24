- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelleri öğretmenler gününü kutladı

İSTANBUL - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Sarıyer'de bulunan Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulu'ndaki öğretmenlerin gününü çiçek takdim ederek kutladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personelleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Sarıyer'de bulunan Kumköy Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Personeller, Okul Müdürü eşliğinde öğretmenlerin ders işledikleri sınıflara girerek öğretmen ve öğrencilere sürpriz yaptı. Öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlayan personeller, " Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutlarız. Sizin de öğretmenler gününüz kutlu olsun " diyerek öğretmenlere çiçek takdim etti.

Görevliler, öğrencilere de hediye dağıttı

Öğrencileri unutmayan görevliler her öğrenciye kalem ve oyun hamuru hediye etti. Hediyeleri alan öğrenciler hep bir ağızdan Jandarma Komutanlığı görevlilerine teşekkür etti. Hediye kutularını gören öğrenciler mutlu olurken, Ömer Yaman isimli öğrenci hediyesini açmadan tahmin etmeye çalıştı. Öğrenci Yaman, " En sevdiğim şeyler çıktı, çok beğendim. Teşekkür ederim. Öğretmenimi hiç unutmayacağım, onu çok seviyorum" dedi.

Jandarma'nın yaptığı sürprizle ilgili konuşan sınıf öğretmeni Yeliz Karayılan, " Yaptığınız sürpriz için Jandarmamıza, sizlere, okul idaremize çok teşekkür ediyorum. Bizleri ve çocuklarımızı çok mutlu ettiniz. Başta bu günleri bize armağan eden, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm öğretmen arkadaşlarımın öğretmenler gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı.