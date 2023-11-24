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İstanbul'da Jandarma Ekipleri Öğretmenlere Çiçek Vererek Günlerini Kutladı

İstanbul'da jandarma ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere çiçek vererek günlerini kutladı. İl Jandarma Komutanlığından ekipler, muhtarlarla Sarıyer Kumköy'deki Ferhan Bedii Feyzioğlu İlkokulunu ziyaret etti. Burada çalışanların Öğretmenler Günü'nü kutlayan jandarma personeli, öğretmenlere çiçek verirken içinde kalem ve boyama kitabı gibi kırtasiye ürünlerinin bulunduğu paket hediye etti. Hediyelerin verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.