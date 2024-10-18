İstanbul'da 34 ilçede ders saatleri değişti
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla tüm il valiliklerine "okul ve ders saati uygulaması" konulu genelge gönderildi. Bu genelge sonrası harekete geçen İstanbul Valiliği, 34 ilçede bulunan ve ikili eğitim uygulanan okullarda ders saatlerinin 40 dakikadan 35 dakikaya indirildiğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla dün 81 ildeki eğitim ve öğretim kurumlarına gönderilen genelgede, gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının sürdürülmesinin kararlaştırıldığı hatırlatılmış ve ders saatlerinin bu doğrultuda belirlenmesi gerektiği vurgulanmıştı.
DERS SAATLERİ 35 DAKİKAYA İNDİRİLDİ
İstanbul Valiliği, MEB genelgesine istinaden 34 ilçede ikili eğitim yapılan okullarda ders saatlerini değiştirdi. Söz konusu okullarda 40 dakikalık ders saatleri 35 dakikaya indirildi.