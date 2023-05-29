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İSAM'ın tahkik kursu başvuruları 4 Haziran'da sona erecek

İSAM'ın tahkik kursu başvuruları 4 Haziran'da sona erecek

Eğitim Haberleri

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) tahkik kursuna başvurular 4 Haziran'da sona erecek. Merkezden yapılan açıklamaya göre, 2013'ten beri düzenlenen tahkik kurslarının 11'incisi 10-14 Temmuz'da İSAM'da yapılacak.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) İslam Araştırmaları Merkezinin (İSAM) tahkik kursuna başvurular 4 Haziran'da sona erecek.

Merkezden yapılan açıklamaya göre, 2013'ten beri düzenlenen tahkik kurslarının 11'incisi 10-14 Temmuz'da İSAM'da yapılacak.

Tahkik kursuna başvurular ise 4 Haziran'a kadar çevrim içi yapılabilecek.

Teorik ve uygulamalı 30 saatlik eğitimde katılımcılara yazma eserlerin tahkikli neşrinde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılacak.

Kursa kabul edilecek araştırmacıların ileri seviye Arapça dil bilgisi ve klavye kullanabilmeleri isteniyor.

Öğretim üyesi veya lisansüstü öğrencisi olarak Arapça bir eserin tahkikli neşri üzerine çalışan kişilere öncelik verilecek.

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Eğitim

İslam Araştırmaları Merkezi Eğitim Haberler

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