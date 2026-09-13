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İnönü Üniversitesinde iki akademisyene cübbe giydirildi

İnönü Üniversitesinde iki akademisyene cübbe giydirildi
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İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde doktor öğretim üyesi olan iki akademisyenin cübbeleri Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından giydirildi.

İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinde doktor öğretim üyesi olan iki akademisyenin cübbeleri Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat tarafından giydirildi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuba Uçar, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Osman Tayyar Çelik ve Gerontoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Buğday'ın da katıldığı cübbe giyme töreninde, Betül Kapkın İçen ve Sıla Ayan doktor öğretim üyeliğine atandı.

Akademisyenleri tebrik eden Rektör Akpolat, başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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