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İnönü Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile akademik iş birliğini güçlendiriyor

İnönü Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ile akademik iş birliğini güçlendiriyor
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmek amacıyla Bosna Hersek'teki Uluslararası Saraybosna Üniversitesi'ni ziyaret etti. Görüşmelerde eğitim, araştırma ve öğrenci hareketliliği konuları ele alındı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, uluslararası akademik iş birliklerini geliştirmek amacıyla Bosna Hersek'te bulunan Uluslararası Saraybosna Üniversitesini (IUS) ziyaret etti.

Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversiteler arasındaki akademik ilişkileri güçlendirmek ve yeni iş birliği alanlarını değerlendirmek amacıyla yaptığı ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ile Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Turan da yer aldı.

Gerçekleştirilen görüşmelerde, iki üniversite arasında eğitim, bilimsel araştırmalar, öğrenci ve akademisyen hareketliliği ile ortak projeler üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni akademik çalışmaların hayata geçirilmesine yönelik görüş alışverişi gerçekleştirdi.

Ziyaretin sonunda Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muhammed Yasir Göz'e gösterdiği misafirperverlik ve ev sahipliği dolayısıyla teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat, uluslararası akademik temasların üniversiteler arasındaki dostluk bağlarını güçlendirdiğini ve gelecekte gerçekleştirilecek ortak çalışmalar için önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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