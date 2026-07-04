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İnönü Üniversitesinde başarılı akademisyenlere araştırma performansı plaketi

İnönü Üniversitesinde başarılı akademisyenlere araştırma performansı plaketi
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İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 2025 Araştırma Üniversitesi hedefleri kapsamında bilimsel çalışmalarıyla katkı sağlayan akademisyenleri plaketle onurlandırdı.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, 2025 yılı "Araştırma Üniversitesi" hedefleri doğrultusunda bilimsel çalışmalarıyla üniversitenin araştırma performansına katkı sağlayan akademisyenleri plaketle onurlandırdı.

Fen Edebiyat Fakültesi akademisyenleri arasında İnönü Üniversitesi Akademik Performans İzleme Sistemi (İNUAPİS) verilerine göre üniversitenin araştırma hedeflerine en yüksek katkıyı sunan öğretim üyeleri Prof. Dr. Süleyman Köytepe, Prof. Dr. Sedat Yaşar, Prof. Dr. Serdar Altın, Prof. Dr. İsmail Özdemir ile Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Dündar'a Rektör Akpolat tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. Plaket takdimine katılamayan Prof. Dr. Burhan Ateş'in plaketi ise Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan tarafından alındı.

Akademisyenlere teşekkür eden Akpolat, başarılarının devamını diledi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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