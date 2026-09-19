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İnönü Üniversitesi, akademisyenlere dijital podyum ve görüntü-ses eğitimi verdi

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İnönü Üniversitesi, akademisyenlere dijital podyum ve görüntü-ses eğitimi verdi
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İnönü Üniversitesi Merkezi Derslikte akademisyenlere dijital podyum ve görüntü-ses sistemleri için uygulamalı eğitim verildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, yeni ortamdan memnuniyet duyduklarını ve derslerin önemli bölümünün burada yapılacağını belirtti.

İnönü Üniversitesi Merkezi Derslikte kurulan profesyonel dijital podyum ile görüntü ve ses sistemlerinin kullanımına ilişkin akademisyenlere yönelik eğitim düzenlendi.

Merkezi Derslikte gerçekleştirilen eğitime; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan ve akademisyenler katıldı.

Eğitim öncesinde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad, Merkezi Derslikte oluşturulan yeni eğitim ortamından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Konuşmasında Şad, "Biz de bu yeni mekanımızın oluşturulmasından dolayı heyecanlıyız. Merkezi Dersliğimizin üniversitemize ve akademisyenlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bundan sonraki süreçte derslerimizin önemli bir bölümünü burada gerçekleştireceğiz. Dijital podyum ve profesyonel görüntü-ses sistemlerinin kullanımına ilişkin daha önce eğitim videolarımızı akademisyenlerimizle paylaşmıştık ancak sistemi yerinde ve uygulamalı olarak görmek isteyen hocalarımızın da talepleri oldu. Bu eğitimle birlikte akademisyenlerimizin yeni teknolojik altyapıyı daha etkin ve verimli şekilde kullanmalarını amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Atalan ise Merkezi Derslikte oluşturulan yeni eğitim ortamının öğrenciler ve akademisyenler açısından önemli olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından akademisyenlere, Merkezi Derslikte kurulan dijital podyum ile profesyonel görüntü ve ses sistemlerinin kullanımına ilişkin uygulamalı eğitim verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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