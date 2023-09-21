İnhisar Belediyesi Öğrencilere Çanta Hediye Etti

İnhisar Belediyesi 2023-2024 eğitim öğretim döneminde öğrencilere çanta hediye etti.

İnhisar Belediyesi tarafından öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla 2023-2024 eğitim öğretim sezonu için tören düzenlendi. İnhisar'da düzenli olarak yapılan 1'inci sınıf ve anasınıfı öğrencilerine içinde okul mataryelleri bulunan çantalar hediye edildi. İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez rahatsızlığından kaynaklı törene katılım gösteremediği için Belediye Başkan V. Halil Can katıldı. Öğrencilerle vakit geçiren Başkan V. Halil Can, hediye edilen çantaları vererek yeni eğitim öğretim yılının sağlıklı, huzurlu geçmesini diledi. - BİLECİK