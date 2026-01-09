Eğitim-Bir-Sen'den İLKSAN'a haksızlık kararı

EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesildiği için bir üyesine emekli yardımını ödemeyen İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı ( İlksan ) aleyhine açılan davada, İLKSAN'ın haksız bulunduğunu açıkladı.

Eğitim-Bir-Sen'den yapılan açıklamada, "Bir üniversitede öğretim görevlisi olması nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı ile ilişiği kesilen, ancak daha önce 10 yıldan fazla aidat ödemesi bulunan üyemiz adına açtığımız davada mahkeme, emeklilik yardımı ödemeyen İLKSAN'ın hukuka aykırı davrandığına hükmetti. Ankara 15'inci İdare Mahkemesi, yönetmelikte öngörülen 10 yıllık aidat süresinin doldurulmasının emeklilik yardımından yararlanmak için yeterli olduğunu belirterek, emekli olunması halinde son ödenen aidat miktarı ölçü alınmak suretiyle ödeme yapılmasının eşitlik ilkesi ve hakkaniyet kuralları gereği olduğuna hükmetti. Mahkeme kararında, Danıştay 11'inci Dairesi'nin 2017 tarihli ile Anayasa Mahkemesi'nin 2022 ve 2025 tarihli kararlarına atıf yapılarak, üyelik aidatlarının İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı'nın kamu gücünden kaynaklanan tek yanlı tasarrufu sonucu kesildiği vurgulandı. Bu nedenle, emekli olmadan kurum değiştirmenin emeklilik yardımından yararlanmaya engel teşkil etmeyeceği mahkeme kararıyla ortaya konuldu. Mahkeme, İLKSAN'ın emeklilik yardımı ödenmemesi yönündeki işlemini hukuka aykırı buldu" denildi.