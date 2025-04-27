İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Tamamlandı
MEB, İOKBS'nin sorunsuz yapıldığını ve 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğunu açıkladı. Sonuçlar 30 Mayıs 2025'te ilan edilecek.
MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS)' sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.
MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı', 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti. Sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025'te 'www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim