İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Tamamlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS)' sorunsuz bir şekilde tamamlandığını duyurdu.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, "5, 6, 7, 8 sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı', 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti. Sınav sonuçları, 30 Mayıs 2025'te 'www.meb.gov.tr' internet adresinde ilan edilecek" denildi.