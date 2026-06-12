Rektör Prof. Dr. Musa Alcı, 'Uluslararasılaşma Strateji Çalıştayı'na katıldı

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın katılımıyla gerçekleştirilen "İlim Yayma Ödülleri Uluslararasılaşma Strateji Çalıştayı"na katıldı. İstanbul'da düzenlenen çalıştayda, ödül programının uluslararası düzeyde bilinirliğinin artırılmasına yönelik stratejik adımlar kapsamlı bir şekilde ele alındı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Çalıştay kapsamında ortaya konulan görüş ve önerilerin, İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası ölçekte daha güçlü bir marka haline gelmesine ve Türkiye'nin ilim ve bilim alanındaki birikiminin küresel düzeyde daha görünür olmasına önemli katkılar sunacağına inanıyorum" diye konuştu.

Çalıştay ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, "Çalıştayda, Türkiye'nin bilimsel potansiyelini ortaya koyan İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası arenada tanınırlığının artırılması konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Çalıştay kapsamında alınan kararların hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çalıştay kapsamında, İlim Yayma Ödülleri'nin uluslararası akademik arenada referans kabul edilen bir konuma yükseltilmesi amacıyla çeşitli sunumlar ve görüş alışverişleri gerçekleştirildi. Katılımcılar, ödüllerin marka değerinin güçlendirilmesi, uluslararası başvuru süreçlerinin optimize edilmesi ve küresel bilim ağlarıyla entegrasyonun sağlanması konularında önerilerini paylaştı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı