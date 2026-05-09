Haberler

Huzurevinde anneler gününe özel anlamlı buluşma

Huzurevinde anneler gününe özel anlamlı buluşma
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Huzurevi'nde anneler gününe özel anlamlı buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Huzurevi'nde anneler gününe özel anlamlı buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte huzurevi sakinleriyle buluştu. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da eşlik etti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, kendi elleriyle hazırladıkları resimler huzurevi sakinlerine takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte büyüklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Samimi ve duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, huzurevi sakinlerinin mutluluğu gözlerinden okunurken; öğrencilerimizin büyüklerine gösterdiği sevgi ve vefa takdir topladı. Nesiller arası gönül köprüsünün kurulduğu bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı

TÜİK Başkanı görevden alındı
Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu

Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! 33 yaşında genel müdür oldu
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük

Lüks araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa Birliği mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla

Erdoğan'dan 9 Mayıs mesajı: Bize ihtiyaçları daha fazla
Nişan bozuldu, ortalık savaş alanına döndü: 6 yaralı

Dünür olacaklardı, yüzükler atılınca ilçeyi birbirine kattılar

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade ortaya çıktı: Kurultay öncesi Özgür Özel'e 1.2 milyon TL verdim

Özkan Yalım'dan Özgür Özel'i zora sokacak olay itiraflar
İsrail basınından Türkiye analizi: Mavi Vatan İmparatorluğu kuruyorlar

İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Açık açık itiraf ettiler
Ali Mahir Başarır'dan Burcu Köksal çağrısı: Onu bu sokaklarda yürütmeyin

CHP'li Başarır'dan AK Parti'ye geçecek başkan için skandal çağrı!