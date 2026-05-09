Huzurevinde anneler gününe özel anlamlı buluşma

Bilecik Huzurevi'nde anneler gününe özel anlamlı buluşma gerçekleştirildi.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevinde, Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir program gerçekleştirildi. Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, Şehit Abdulhamit Bilgen İlkokulu öğretmen ve öğrencileri ile birlikte huzurevi sakinleriyle buluştu. Etkinliğe Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan da eşlik etti. Programda öğrenciler tarafından şiirler okunurken, kendi elleriyle hazırladıkları resimler huzurevi sakinlerine takdim edildi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte büyüklerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Samimi ve duygu dolu anların yaşandığı buluşmada, huzurevi sakinlerinin mutluluğu gözlerinden okunurken; öğrencilerimizin büyüklerine gösterdiği sevgi ve vefa takdir topladı. Nesiller arası gönül köprüsünün kurulduğu bu anlamlı etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. - BİLECİK

