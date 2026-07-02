Hitit Üniversitesi'nde diplomaları dünyada geçerli program sayısı 21'e yükseldi

Hitit Üniversitesinde 4 programın daha akredite edilmesiyle diplomaları dünyada geçerli program sayısı 21'e yükseldi.

Hitit Üniversitesinde akredite edilen programlarla diplomalar sadece Türkiye'de değil tüm dünyada geçerlilik kazanıyor. Bu kapsamda eğitim kalitesini en üst noktaya taşıyabilmek amacıyla başlatılan çalışmalarla akredite edilerek uluslararası tanınırlık sunan programlara yenileri eklendi.Bu çerçevede, Hitit Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makine Mühendisliği programları Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) tarafından akredite edildi. Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Matematik programları ise Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK)'nden akreditasyon aldı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Moleküler Biyoloji ve Genetik ile Matematik programları 2026 yılından geçerli olmak üzere 2 yıllık akreditasyon almaya hak kazandı. Böylece Hitit Üniversitesinde akredite edilen program sayısı 21'e ulaştı. Akredite programlar, küresel ölçekli güçlü diploma ile yurt dışında istihdam ve akademik kariyer fırsatları gibi pek çok uluslararası tanınırlık imkanını öğrencilere sunuyor.

ÖSYM kılavuzunda ve YÖK Atlas'ta "akredite program" ibaresiyle yer alacak

Akreditasyon alan programlar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından tercih dönemlerinde yayınlanacak kılavuzda ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından aday öğrencilerin hizmetine sunulan Yükseköğretim Program Atlası (YÖK Atlas)'nda "akredite program" ibaresiyle yer alacak. Böylece aday öğrenciler tercih sürecinde programların akreditasyon bilgilerine kolaylıkla ulaşabilecek. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı