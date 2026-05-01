Hisarcık'ta 'Cami Şenliği'

Hisarcık İlçe Müftülüğünce Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında lise öğrencilerine yönelik "Cami Şenliği" etkinliği düzenlendi.

Öğrenciler Gençlik ve Spor Müdürlüğü eğitmenleri eşliğinde cami bahçesinde geleneksel oyunlar oynanarak keyifli vakit geçirdi.

Bu özel günde öğrencileri yalnız bırakmayan İlçe Müftüsü Hüseyin Demirci, gençlerle yakından ilgilenerek değerli bir sohbet gerçekleştirdi.

Müftü Demirci, çocuklara değerlerimizi sevdiren bu güzel etkinlikte emeği geçen ÇEDES koordinatörü Songül Gündüz, cami anlatımı yapan İlyas Yiğit ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yılmaz Uçar'a teşekkür etti.

Program sonunda İlçe Müftülüğü tarafından tüm öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. - KÜTAHYA

