Hisarcık Kaymakamı Atam: 'Eğitim her zaman öncelikli gündem maddelerimiz arasında'

Hisarcık Kaymakamı Erkan Atam, eğitim faaliyetlerini yerinde görmek ve öğrenci-öğretmen buluşmaları kapsamında Hisarcık Seydi Resul İmam Hatip Ortaokulu ile Şehitler Ortaokulu'nu ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Kilitçi ile birlikte gerçekleştirilen ziyaretlerde okul idarecilerinden yürütülen projeler ve eğitim çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Kaymakam Atam, sınıfları tek tek dolaşarak öğrencilerle gelecek hedefleri üzerine sohbet etti.

Gençlerin enerjisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Atam, eğitimin her zaman öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını vurguladı. - KÜTAHYA

