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Hatay'da Yaz Kur'an Kursu Video Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Hatay'da Yaz Kur'an Kursu Video Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Hatay İl Müftülüğü'nün düzenlediği 'Yaz Kur'an Kursu Hikayem' kısa video yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Birinciliği Yüsra Deliağa, ikinciliği Yasin Mete Türkmen, üçüncülüğü Gürsel Mehmet Bakar kazanırken, 'En Güzel Mesaj İçerikli Video' ödülü Rıfat Ayaz Keskin'e verildi. İl Müftüsü Necati Şafak, öğrencileri tebrik ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen "Yaz Kur'an Kursu Hikayem" isimli kısa video yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İl Müftülüğü tarafından düzenlenen yarışmada, "En Güzel Mesaj İçerikli Video" kategorisinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri İl Müftüsü Necati Şafak tarafından takdim edildi.

Yarışmada Antakya Gülderen TOKİ Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Yüsra Deliağa birinci, Samandağ Eriklikuyu Mahallesi Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Yasin Mete Türkmen ikinci, aynı kurstan Gürsel Mehmet Bakar ise üçüncü oldu.

"En Güzel Mesaj İçerikli Video" ödülünün sahibi ise Antakya Üzümdalı Camii Yaz Kur'an Kursu öğrencisi Rıfat Ayaz Keskin oldu.

Ödülleri öğrencilere takdim eden İl Müftüsü Necati Şafak, dereceye giren öğrencileri tebrik ederek yarışmaya katılan tüm öğrencilere gösterdikleri gayret ve emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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