Haliliye Belediyesi YKS Hazırlık Kurslarına Seviye Belirleme Sınavı Yapıyor

Haliliye Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açtığı kurslarda seviye belirleme sınavı düzenliyor. Ücretsiz kurslarda hafta sonları deneme sınavları da yapılarak öğrencilerin sınav stresi en aza indirilmeye çalışılıyor.

Haliliye Belediyesince, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik açılan kurslarda seviye belirleme sınavı gerçekleştiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce sınavlara hazırlanan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitim destekleri sürüyor.

Bu kapsamda, üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için uzman eğitmenler nezaretinde açılan ücretsiz kurslarda hafta sonları deneme sınavları da yapılıyor.

YKS öncesi Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile ilgili yapılan deneme sınavları ile öğrencilerin sınav stresinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Düzenli olarak yapılan ücretsiz deneme sınavlarıyla kısa süre içerisinde net sayılarını artırdıklarını ifade eden gençler, eğitime verdiği desteklerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ve ekibine teşekkür etti.

Açıklamada, ücretsiz kurs hizmetinden yararlanmak isteyen öğrencilerin Cengiz Topel İlkokulu'nda kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi.