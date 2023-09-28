Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Anaokullarında Minik Öğrencilere İtfaiye Tanıttı

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, itfaiye haftası dolayısıyla ziyaret ettikleri anaokulları ve kreşlerdeki minik öğrencilere itfaiye tanıtıldı.

25-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan 'İtfaiye Haftası' nedeniyle Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, değişik okullarda itfaiye hakkında bilgilendirme yaptı. Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Mehdi Sayın ve beraberindeki itfaiye ekibi ile ilde faaliyet gösteren anaokulları, gündüz bakımevleri ve kreşlerdeki minik öğrencilerle bir araya geldiler. İtfaiye haftası nedeniyle öğrencilere itfaiyenin görevi hakkında bilgi veren Müdür yardımcısı Sayın, "İtfaiyeci olan kişi öncelikle yangınlara müdahale eder. Ev, araba, iş yeri veya herhangi bir yerde yangın olduğu zaman itfaiye çağrılmaktadır. Olay yerine gelen itfaiye ekibi öncelikle yangını kontrol altına alarak zor durumda kalan insanlara yardımcı olur. Bu müdahale programlı ve planlı bir şekilde yapılmaktadır" dedi.

Yapılan bilgilendirmenin ardından öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi. - HAKKARİ