Haberler

Niğde'de Giyim Üretim Kursu Yıl Sonu Sergisi

Niğde'de Giyim Üretim Kursu Yıl Sonu Sergisi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Niğde Hacıabdullah Şehit Mustafa Avcı İlkokulu'nda Giyim Üretim Kursu'nun yıl sonu sergisi düzenlendi. Kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilenirken, Halk Eğitimi Müdürü Orhan Çetin kursların kadınların üretime katılımı için önemini vurguladı.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Hacıabdullah Şehit Mustafa Avcı İlkokulu'nda açılan Giyim Üretim Kursu'nun yıl sonu sergi programı gerçekleştirildi.

Sergide kursiyerler tarafından yıl boyunca büyük emek ve özveriyle hazırlanan el emeği göz nuru ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Programda konuşan Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdür Orhan Çetin, hayat boyu öğrenme anlayışıyla yürütülen kursların sadece bir eğitim faaliyeti olmadığını, aynı zamanda umutların, yeteneklerin ve hayallerin geleceğe taşındığı önemli yaşam okulları olduğunu ifade etti. Çetin; kadınların üretime katılması, mesleki becerilerini geliştirmesi ve sosyal hayatta daha güçlü yer edinmesi adına Halk Eğitimi Merkezleri olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Niğde Halk Eğitimi Merkezi olarak üretmeye, geliştirmeye ve hayatın her alanında öğrenmeye değer katmaya devam ediyoruz" dedi. Sergideki ürünleri tek tek inceleyen Niğde Valisi Nedim Akmeşe'nin eşi Hacer Akmeşe, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kursiyerlerle sohbet eden Akmeşe, kursların özellikle kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

CHP Genel Merkezi'ndeki görüntülere Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak

Planı bambaşka! Bu iddia doğruysa CHP'de taşlar yerinden oynar
Çin'de kırmızı alarm! Sel riski nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Ülkede kırmızı alarm verildi! Yüzlerce kişi tahliye ediliyor
Akaryakıt için iyi haber! Petrol 100 doların altına geriledi

Akaryakıt için iyi haber! Petrol sert düştü
Eski takımının küme düştüğünü gören Declan Rice resmen yıkıldı

Dün geceye damga vuran görüntü

Mücahit Birinci: Kılıçdaroğlu kurultay olmadan seçimi görecek, cumhurbaşkanı adayı da İlhan Kesici

"Net bilgi şaşırmayın, Kılıçdaroğlu o ismi aday yapacak"
Demir çubuk yüklü kamyon devrildi, 15 kişi feci şekilde can verdi

Demir çubuk yüklü kamyon faciası! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
CHP'li başkandan Kılıçdaroğlu hakkında kesin ihraç talebi

CHP'li başkan harekete geçti! Kılıçdaroğlu için kesin ihraç talebi