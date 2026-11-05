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Gümüşova Bilim Festivali'nde SİHA ve roket gibi teknolojiler tanıtıldı

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Gümüşova Bilim Festivali'nde SİHA ve roket gibi teknolojiler tanıtıldı
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Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu'nun düzenlediği Gümüşova Bilim Festivali, Gümüşova Gençlik Merkezi'nde yapıldı. Festivalde SİHA, roket ve model uydu gibi ürünler tanıtıldı; etkinlik gençlere ilham vererek bilimsel merak ve proje üretme kültürüne katkı sağladı.

Düzce Üniversitesi Gümüşova Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen "Gümüşova Bilim Festivali" Gümüşova Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Daha Aydınlık Bir Yarın İçin Bilimle Buluşalım temasıyla düzenlenen etkinlik, geleceğin bilim insanlarını ve sanatçılarını ağırladı. Etkinlikte Düzce Üniversitesi öğrenci toplulukları ile Düzce Bilim Merkezi, AFAD, Yeşilay gibi kurumların tanıtım stantları da yer aldı. Keşfet, tasarla, üret, paylaş felsefesinden hareketle organize edilen festivalde; siha, roket, formula1 aracı, sanayide robotik uygulamalar ve model uydu gibi birçok teknolojik ürün ve çalışma katılımcılarla buluştu.

Atölyeler, söyleşiler, yarışmalar ve deneyim alanlarıyla dolu program içeriğine sahip Gümüşova Bilim Festivali, gençlere ilham vererek onların üretken düşünce becerilerini geliştirmelerine, bilimsel meraklarını geliştirmelerine, proje üretme kültürüne ve girişimcilik ekosistemine önemli katkı sağladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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