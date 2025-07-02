Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler

Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
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Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
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Tokat'ta bir anaokuluna kayıt yaptırmak isteyen veliler, kontenjan sıkıntısı nedeniyle geceden okul önünde sıraya girip sabaha kadar nöbet tuttu.

Tokat'ta bir anaokuluna kayıt yaptırmak isteyen veliler, sınırlı kontenjan nedeniyle yoğunluk yaşanmasından endişe edince geceden sıraya girdi. Okul kapısı önünde nöbet tutan onlarca velinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

"OKULUN NE ÖZELLİĞİ VAR?"

Videonun altına "Okulun özelliği ne ki çok merak ettim", "Okulun ne özelliği var?", "Okul idaresinin Allah yardımcısı olsun", "Güzel ülkemizin geldiği muhteşem eğitim ortamı bu sanırım", "Çocuğumu okula kaydetmeye giderken eşofman takımı ile gidiyorsam benim çocuğumdan bir halt olmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Eğitim
Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti

Kahreden görüntüler! Genç yaşında 2 bacağını birden kaybetti
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbiri bizi gözetliyor:

bence ana okulları o kadar gereksiz ki tamamen masraf yuvası.. .bir de 23 nisan gösterisi için öğretmen ne derse o kıytırık bi etek , bi tişörte bin lira verdirirler . tek giyimlik olur genelde ,gösteri desen zaten tam bi fiyasko ...herkes ana sınıf ögretmeni olmamalı

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