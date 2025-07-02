Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler

Tokat'ta bir anaokuluna kayıt yaptırmak isteyen veliler, sınırlı kontenjan nedeniyle yoğunluk yaşanmasından endişe edince geceden sıraya girdi. Okul kapısı önünde nöbet tutan onlarca velinin görüntüleri kısa sürede gündem oldu.

"OKULUN NE ÖZELLİĞİ VAR?"

Videonun altına "Okulun özelliği ne ki çok merak ettim", "Okulun ne özelliği var?", "Okul idaresinin Allah yardımcısı olsun", "Güzel ülkemizin geldiği muhteşem eğitim ortamı bu sanırım", "Çocuğumu okula kaydetmeye giderken eşofman takımı ile gidiyorsam benim çocuğumdan bir halt olmaz" şeklinde yorumlar yapıldı.