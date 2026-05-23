Karaman'da lise öğrencilerinden konser

Karaman'da Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan koro tarafından düzenlenen Türk Halk Müziği konserinde sahne alan görme engelli Firdevs Küçükyavuz, performansıyla büyük beğeni topladı.

Okul Müdürü Özgür Havuçcu'nun koro şefliğini yaptığı konsere, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Gecede öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro, sevilen Türk Halk Müziği eserlerini seslendirdi. Konserde ailesiyle birlikte gelerek sahne alan Karaman Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki görme engelli Firdevs Küçükyavuz, seslendirdiği eserle salondakilerden yoğun alkış aldı. Konser sonrası duygularını paylaşan Küçükyavuz, "Bergüzar türküsünü seslendirdim. Bugün çok güzeldi. İlk başta heyecanlıydım. 8 yaşından beri müzikle ilgileniyorum. Seyircilerin söylediğim parçayı beğenmesine sevindim" dedi.

Program, protokol üyelerinin programa katkıda bulunan öğretmen ve öğrencilere teşekkür etmesiyle sona erdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
