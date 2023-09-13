Germencik'te Taşımalı Eğitimde Sürücülere Eğitim Verildi

Germencik ilçesinde taşımalı eğitimde kullanılan servislerin sürücülerine eğitim verildi.

Germencik Anadolu Lisesi toplantı salonunda düzenlenen programda taşımalı eğitimde öğrencileri okullara taşıyan araç sürücülerine İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, rehber öğretmen, jandarma ve emniyet trafik ekiplerince öğrencilerin güvenliği ve onlarla olan diyaloğa ilişkin eğitim verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Çiftçi eğitimde yaptığı konuşmada, ilçe genelinde 521 öğrencinin 41 araç ile 180 iş günü taşındığını belirterek, "Taşımış olduğunuz bu öğrenciler hepimize emanet. Öğrencilerimizi evlerine, okullarına en güvenli, sağlıklı, kazasız belasız bir şekilde gidip gelmeleri için çaba harcayın. Çocuklara sahip çıkın, yaklaşık 7 yıldır beraber çalışıyoruz. Bunu yaptığınıza eminim ama yine de her konuda duyarlı olalım. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılımızı en iyi şekilde hep birlikte götürelim." dedi.

Eğitimden sonra araçlar denetlendi, yangın tüpü, emniyet kemeri ve taşıma belgeleri kontrol edildi.