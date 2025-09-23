Genç öğretmen, kalçası büyük olduğu gerekçesiyle çalıştığı okuldan uyarı aldı

Genç bir öğretmen, çalıştığı okulda aldığı uyarıyı sosyal medyada paylaşarak yaşadığı duruma dikkat çekti. Öğretmen, paylaştığı mesajda "Okulda bol pantolon giyiyorum. Buna rağmen öğrencilerden biri 'Hocanın kalçası dikkatimizi çekiyor' diye beni şikayet etmiş" ifadelerine yer verdi.

CİNSİYET VE YAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şikayeti yapan öğrencinin orta yaş bir erkek olduğunu vurgu yapan öğretmen, bu durumun ardından idare tarafından uyarıldığını belirtti. Kısa sürede gündem olan videonun altına "Orta yaş öğrenci nasıl oluyor?", "Kimse için giyiminizi değiştirmeyin", "Beyaz önlük giyin. Hem cepleri var, hem de çok yakışıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.