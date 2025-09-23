Haberler

Genç öğretmen, kalçası büyük olduğu gerekçesiyle çalıştığı okuldan uyarı aldı



Güncelleme:





Genç bir öğretmen, bol pantolon giymesine rağmen orta yaşlı bir erkek öğrencinin "Hocanın kalçası dikkatimizi çekiyor" diyerek şikâyetçi olduğunu ve bu yüzden idare tarafından uyarıldığını açıkladı. Olay sosyal medyada tartışma yarattı.

Genç bir öğretmen, çalıştığı okulda aldığı uyarıyı sosyal medyada paylaşarak yaşadığı duruma dikkat çekti. Öğretmen, paylaştığı mesajda "Okulda bol pantolon giyiyorum. Buna rağmen öğrencilerden biri 'Hocanın kalçası dikkatimizi çekiyor' diye beni şikayet etmiş" ifadelerine yer verdi.

CİNSİYET VE YAŞ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şikayeti yapan öğrencinin orta yaş bir erkek olduğunu vurgu yapan öğretmen, bu durumun ardından idare tarafından uyarıldığını belirtti. Kısa sürede gündem olan videonun altına "Orta yaş öğrenci nasıl oluyor?", "Kimse için giyiminizi değiştirmeyin", "Beyaz önlük giyin. Hem cepleri var, hem de çok yakışıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Haberler.com / Barış Polat - Eğitim
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAli :

Gösterseydin de biz de büyük mü küçük mü karar verseydik? :)

Yorum Beğen46
Yorum Beğenme41
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan Bulut:

Kalcalarinin büyük olduğunu her yere ilan ettiğine göre mesele uyarılman degil kendini pazarlaman.

Yorum Beğen45
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Ergen çocuklar arasında biraz edep iyidir öğretmensiniz sonuç da

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBükücü:

Bu Z kuşağı da herşeyi çok abartıyor. Böyle eğitim olmaz. Önüne gelen şikayet ediyor. Ne saygı kalmış ne sevgi... Öncelikli olarak eğitim sistemini ve müfredatını değiştirmek gerekiyor.

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Tarikat dayatması gibi duruyor...kılık kıyafet kanununu hiçe sayan arsız bir düşünce ürünü...

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMGk:

Kapıdan geçerken zor oluyor mu

yanıt0
yanıt1
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
