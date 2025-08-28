Genç kız üniversiteyi kazanamadı, ailesi sevinçten havalara uçtu: Oley be

Üniversite hayali kuran genç bir kız, YKS yerleştirme sonuçlarını ailesiyle birlikte heyecanla kontrol etti. Ancak sonuç ekranında hiçbir bölüme yerleşemediğini gördü. Beklenmedik bu durum karşısında üzülmesi beklenen genç kız, ailesinin tepkisiyle şaşkınlık yaşadı.

"BU SENE DE BENİMLESİN"

Sonuçları öğrendiği anda anne ve babası genç kıza sarılarak mutluluk gözyaşları döktü. Baba, büyük bir coşkuyla "Oley!" diye bağırırken, anne ise kızına sıkıca sarılarak "Bu sene de benimlesin yavrum" sözleriyle sevgisini dile getirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Ailenin bu samimi tepkisi sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Pek çok kullanıcı, anne ve babanın çocuklarına gösterdiği sevgi dolu yaklaşımı övgüyle karşıladı. "Böyle aileler olduğu sürece kaybetmek diye bir şey yok" yorumları dikkat çekti.

AİLE DESTEĞİNE ÖRNEK

Yaşanan olay, YKS sonrası hayal kırıklığı yaşayan gençler için moral verici bir örnek oldu. Uzmanlar, başarısızlık gibi görünen sonuçların aslında bir sonraki yıl için önemli bir motivasyon kaynağı olabileceğini vurguluyor. Ailenin desteği sayesinde genç kız, yeni sınav dönemine daha güçlü hazırlanma şansı bulacak.