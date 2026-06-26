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Gediz'de orman yangınlarına karşı broşürlü önlem

Gediz'de orman yangınlarına karşı broşürlü önlem
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Gediz Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın riskine karşı vatandaşlara ve sürücülere broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Anız yakılmaması ve ateşlerin söndürülmesi uyarısında bulunuldu.

Gediz Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Yarpuz Orman İşletme Şefliği ekipleri, orman yangınlarının önlenmesine yönelik farkındalık çalışmalarını sahada sürdürüyor.

İlçe genelinde yürütülen bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ekipler, vatandaşlara ve sürücülere el broşürleri dağıtarak özellikle yaz aylarında artan yangın riskine karşı uyarılarda bulundu. Çalışmalarda, anız yakılmaması, ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve piknik sonrası ateşlerin tamamen söndürülmesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, küçük bir ihmalin büyük orman kayıplarına yol açabileceğine dikkat çekerek vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını istedi. Bu kapsamda yürütülen çalışmaların, Gediz genelinde yangın riskini azaltmaya yönelik önleyici faaliyetler çerçevesinde devam edeceği bildirildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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