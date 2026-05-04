Gaziantep'te eğitime fırtına engeli: 23 okulda eğitime 2 gün, 1 okulda 3 gün ara verildi

Gaziantep Valiliği, fırtınada hasar alan kent merkezi ile Nizip ilçesindeki 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

Gaziantep'te etkili olan fırtına sonrası kent merkezi ile Nizip ilçesinde çok sayıda okulda hasar meydana geldi. Bazı okullardaki hasarlar ekiplerin yoğun çalışması sonucu giderilirken, bazı okullarda ise tadilat çalışmalarının devam edeceği öğrenildi. Gaziantep Valiliği, fırtınada hasar alan kent merkezi ile Nizip ilçesindeki toplam 24 okulda 2 ile 3 gün eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "3 Mayıs 2026 Pazar günü ilimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel taşkını nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve ilimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak, eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılması gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
