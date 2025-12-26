Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Sosyal medyada içerik üreten öğretmenlere yönelik tartışmalar devam ederken, bir İngilizce öğretmeninin sınıfta çektiği ders videosu gündeme oturdu. Öğretmen, öğrencilerine vücudun bölümlerini şarkılı bir şekilde anlattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündemdeki yerini aldı. Video, kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu.

TARTIŞMA TELAFFUZ ÜZERİNDEN BÜYÜDÜ

Videonun altına yapılan yorumlarda öğretmenin telaffuzu eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, "İngilizce bildiğine emin miyiz?", "Bu nasıl telaffuz?", "Yeni bir İngilizce lehçesi doğuyor", "Şu özgüvenin kaynağı nedir?" gibi ifadelerle tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise velilerin bu videoyu görmesi halinde şaşıracağını dile getirdi.