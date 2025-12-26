Haberler

Fenomen olmaya çalışan bir öğretmen daha! Yapılan yorumlar bomba

Bir İngilizce öğretmeninin öğrencilerine vücudun bölümlerini şarkıyla anlattığı video sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Paylaşımın altına gelen yorumlarda öğretmenin telaffuzuna sert eleştiriler yöneltildi.

Sosyal medyada içerik üreten öğretmenlere yönelik tartışmalar devam ederken, bir İngilizce öğretmeninin sınıfta çektiği ders videosu gündeme oturdu. Öğretmen, öğrencilerine vücudun bölümlerini şarkılı bir şekilde anlattığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

VİDEO KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayılarak gündemdeki yerini aldı. Video, kullanıcılar arasında farklı tepkilere neden oldu.

TARTIŞMA TELAFFUZ ÜZERİNDEN BÜYÜDÜ

Videonun altına yapılan yorumlarda öğretmenin telaffuzu eleştiri konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı, "İngilizce bildiğine emin miyiz?", "Bu nasıl telaffuz?", "Yeni bir İngilizce lehçesi doğuyor", "Şu özgüvenin kaynağı nedir?" gibi ifadelerle tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise velilerin bu videoyu görmesi halinde şaşıracağını dile getirdi.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAli :

Liyakatsız atanan başka bir Akp'li öğretmen. O kadar belli oluyor ki! Vay be!

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

