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Eskişehir Valisi Yılmaz, ara tatil mesajında öğrencilere iyi tatiller diledi

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, ilk ara tatil dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere iyi tatiller diledi. Yılmaz, öğrencilerin ilk dönemdeki gayret ve başarılarıyla dinlenmeyi hak ettiğini, tatilin kitap okumak ve aileyle vakit geçirmek için fırsat olduğunu belirtti.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, eğitim-öğretim yılının ilk ara tatili dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak öğrencilere, öğretmenlere ve velilere iyi tatiller diledi.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, yayımladığı mesajda öğrencilerin ilk dönemdeki gayret ve başarılarıyla dinlenmeyi hak ettiğini belirtti. Vali Yılmaz, tatilin zihni dinlendirmek, kitap okumak ve aileyle verimli vakit geçirmek için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

"Güzel bir dinlenme sürecini hak ettiniz"

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz şunları söyledi:

"Sevgili Öğrenciler, Eğitim-öğretim döneminin ilk bölümündeki gayretiniz ve başarınızla güzel bir dinlenme sürecini hak ettiniz. Bu ara tatili; zihninizi dinlendireceğiniz, merak duygunuzu besleyecek kitaplar okuyacağınız ve ailenizle verimli vakit geçireceğiniz bir fırsata dönüştürmenizi temenni ediyorum. Sizlere her koşulda rehberlik eden kıymetli öğretmenlerimize ve en büyük destekçiniz olan değerli velilerimize teşekkür ediyor; tüm eğitim camiamıza sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir tatil diliyorum."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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