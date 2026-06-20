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Güvenli elektronik küpe sistemi ve KKKA hastalığına karşı kene mücadelesi eğitimi gerçekleştirildi

Güvenli elektronik küpe sistemi ve KKKA hastalığına karşı kene mücadelesi eğitimi gerçekleştirildi
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 65 veteriner hekime yönelik Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi (GEKİS) ile Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konularında 3 günlük eğitim toplantısı düzenledi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, sahada aktif olarak çalışan teknik personele yönelik Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünce yürütülen "Güvenli Elektronik Küpe ve İzleme Sistemi" (GEKİS) ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı konularında eğitim toplantısı düzenledi.

Eskişehir merkez ve ilçelerinde görevli 65 veteriner hekimin katılımıyla 3 gün süren etkinlikte, kapsamlı bir hizmet içi eğitim ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Dr. Reşat Tazegül başkanlığında düzenlenen toplantıda; hayvancılıkta dijitalleşme ve anlık takip açısından büyük önem arz eden GEKİS sisteminin işleyişi, kullanım detayları, mevcut TÜRKVET kayıt sistemine entegrasyon süreçleri ve bu yeni sistemin sahada görev yapan personele veri akışı ile bürokratik işlemler açısından getireceği kolaylıklar uygulamalı örneklerle anlatıldı.

Toplantıda, özellikle yaz mevsimiyle birlikte kırsal alanlarda risk teşkil eden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yönelik önemli kararlar alındı. Hastalığı bulaştıran kene popülasyonundaki artış nedeniyle; halk ve hayvan sağlığının korunması, hastalıktan korunma yöntemlerinin sahada etkin şekilde uygulanması ve kene mücadelesinde dikkat edilecek stratejik hususlar ele alındı. Sahada yürütülecek geniş kapsamlı bilgilendirme ve yayım faaliyetlerine ilişkin kurumsal farkındalığın en üst seviyeye çıkarılması amacıyla bir yol haritası belirlendi.

Bu doğrultuda; KKKA hastalığı ile biyolojik ve kimyasal kene mücadelesinde izlenecek stratejiler netleştirilerek, önümüzdeki süreçte köylerde ve hayvancılık işletmelerinde üreticilere yönelik gerçekleştirilecek eğitim faaliyetlerinin planlaması yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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