Eskişehir'de ANKA 3.0 eğitimleri tamamlandı

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından devlet koruması altındaki çocukların rehabilitasyonu için hayata geçirilen ANKA 3.0 Çocuk Destek Programı'nın bölgesel eğitimleri başarıyla sona erdi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen eğitimlerde, çocukların psiko-sosyal gelişimlerini destekleyecek yeni yöntemler uzman personele anlatıldı. Program kapsamında devlet korumasındaki çocukların rehabilitasyon süreçlerinin modernize edilmesi hedeflendiği eğitimlerin tamamlanmasının ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi. Yeni nesil destek modeli olan ANKA 3.0'ın, çocuklara sunulan hizmet kalitesini artırması bekleniyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı