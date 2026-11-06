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Erzurum'da bir yıldan kısa sürede hafız olan öğrenciler Müftü Çapçı'yı ziyaret etti

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Erzurum'da bir yıldan kısa sürede hafız olan öğrenciler Müftü Çapçı'yı ziyaret etti
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Erzurum Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, bir yıldan kısa sürede hafızlıklarını tamamladı. İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından kabul edilen öğrenciler tebrik edildi, hediyeler verildi ve aileleri ile öğretmenlerine teşekkür edildi.

Erzurum Raif Azak İmam Hatip Ortaokulu'nda eğitim gören ve bir yıldan kısa bir süre gibi rekor bir sürede hafızlıklarını tamamlayan başarılı öğrenciler, İl Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından kabul edildi.

Ziyaret sırasında öğrencilere okul yöneticileri, öğretmenler ve aileleri de eşlik etti. Hafızlık sürecindeki azimleri ve gayretleriyle göz dolduran gençlerle yakından ilgilenen Müftü Yaşar Çapçı, öğrencileri tek tek tebrik ederek bu büyük başarının önemine vurgu yaptı.

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin ve hafız olmanın hayat boyu taşınacak en kıymetli şereflerden biri olduğunu belirten Müftü Çapçı, öğrencilerin yetişmesinde emeği geçen ailelerine, öğretmenlerine ve Kur'an kursu öğreticilerine teşekkürlerini iletti.

Ziyaretin sonunda genç hafızların istikballeri için dualar eden Müftü Çapçı, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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