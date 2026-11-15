Erzincan Valisi Aydoğdu, KYK yurtlarında öğrencilerin sorunlarını masaya yatırdı

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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, birim amirleri, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtların müdürleri ve yemekhane işletmecilerinin katılımıyla öğrencilerin barınma, beslenme, burs imkanları ve yurtlardaki yaşam koşulları ele alındığı toplantı düzenledi.

Gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin barınma ve beslenme hizmetlerinden daha iyi yararlanması, yurtlarda huzur ve güven ortamının güçlendirilmesi ile karşılaşılan sorunlara çözüm üretilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantıda konuşan Vali Aydoğdu, öğrencilerin kendilerini güvende ve huzurlu hissetmelerinin öncelikleri olduğunu belirterek, gençlerin yaşadıkları sorunları çekinmeden dile getirebilecekleri ve çözüm bulabilecekleri bir ortam oluşturulmasının önemine dikkati çekti.

Erzincan'a eğitim için gelen her öğrencinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Vali Aydoğdu, ailelerin çocuklarını kente gönderirken endişe duymamaları için gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı