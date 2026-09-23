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Erzincan Valisi Aydoğdu, Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti

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Erzincan Valisi Aydoğdu, Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti
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Erzincan Valisi Aydoğdu, Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Manisa'daki saldırıda yaralanan öğrencilere geçmiş olsun dileyen Aydoğdu, öğretmenlerin öğrencilere rehberliğinin ve duygusal desteğin önemini vurguladı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile gerçekleştirdiği ziyarette öğretmenlerle sohbet etti.

Manisa'da meydana gelen saldırıda yaralanan öğrenciler için geçmiş olsun dileklerini ileten Aydoğdu, eğitim camiasına da geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını belirten Aydoğdu, öğrencilerin milli ve manevi değerlere bağlı, bilgili ve donanımlı bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlerin önemli sorumluluk üstlendiğini ifade etti.

Aydoğdu, gençlerin karşılaştıkları sorunlarda öğretmenlerin rehberliğinin önemine işaret ederek öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra ruhsal ve duygusal açıdan da desteklenmesi gerektiğini kaydetti.

Öğrencilerin öğretmenlere emanet olduğunu belirten Aydoğdu, özverili çalışmalarından dolayı okul idarecileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Ziyarette okul idarecileri ve öğretmenlere Başarı Belgeleri takdim eden Aydoğdu, öğrencilere de eğitim hayatlarında başarı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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