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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, meslek hayatlarında 40 yılı geride bırakan öğretmenlerle Öğretmenler Günü dolayısıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Programda öğretmenlerle sohbet eden Aydoğdu, eğitim hayatında yaşanan anı ve hatıraları dinledi.

Öğretmenliğin öğrencilerin hayatına dokunan önemli bir meslek olduğunu belirten Aydoğdu, öğretmenlerin emek ve özverilerinin nesillerin yetişmesinde büyük rol oynadığını ifade etti.

Öğretmenliği tezhip sanatına benzeten Aydoğdu, bu sanatta çiçek, yaprak ve geometrik motiflerin ince bir işçilikle esere zarafet kattığını, öğretmenlerin de her öğrencinin hayatına ayrı bir anlam kazandırdığını kaydetti.

Öğretmenlerin 40 yıllık meslek hayatları boyunca unutulmaz anılar biriktirdiğini belirten Aydoğdu, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı