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Erzincan İl Müftüsü Selim Yazıcı, Yoğurtlu beldesinde bulunan Kur'an kursunu ziyaret ederek 4-6 yaş grubu öğrencilerle bir araya geldi.

Sınıfları gezen Yazıcı, minik öğrencilerin etkinliklerini inceleyerek eğitim süreçleri hakkında öğreticilerden bilgi aldı.

Çocuklarla sohbet eden ve çeşitli ikramlarda bulunan Yazıcı, öğrencilerin ders ortamını da yerinde gözlemledi.

Ziyarette erken yaşta çocukların sevgi ve değerlerle buluşmasının önemine değinen Yazıcı, kurslarda özveriyle görev yapan öğreticilere teşekkür etti.

Yazıcı, öğrencilere ve kurs öğreticilerine başarı ve kolaylıklar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı